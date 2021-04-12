13 апреля
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Жизнь

Сибиряк отдал мошенникам 13 млн: создал «супер ключ» и как нерезидент оплатил конвертацию

Житель Омска потерял 13 млн рублей, когда «делал деньги» на операциях с ценными бумагами на иностранной биржевой платформе, сообщает региональная прокуратура.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Омич решил подзаработать на купле-продаже ценных бумаг на биржевой платформе, зарегистрированной за пределами России.

«В ноябре 2020 года по указанию брокера торговой площадки разместил на счете 1 тыс. долларов. После этого внес дополнительные денежные средства», — рассказали в ведомстве.

В январе 2021 года мужчина решил вывести деньги на свой электронный кошелек, но не получилось.

После этого сибиряку позвонили «представители биржевой платформы», сообщив, что для вывода денег необходимо совершить ряд манипуляций.

«Открыть новые электронные кошельки, внести страховые суммы, оформить мульти-подпись для осуществления финансовых переводов, создать „супер ключ“, внести дополнительные денежные средства за конвертацию, оплатить налог нерезидента, комиссию за перевод денежных средств, совершить другие действия, в том числе, связанные с дополнительной платой денег», — перечислили в прокуратуре условия.

Омич выполнил все требования, после чего получил новый список рекомендаций. Мужчина усердно шел по перечню, пока не заподозрил обман — к этому моменту перечислил более 13 млн рублей.

Ранее жительница Томской области по «системе ниппель» за два года перевела мошенникам 13,5 млн рублей, чтобы получить 500 тысяч, но не получила.

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