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Жизнь

Сибиряк отобрал квартиру у 96-летнего участника Сталинградской битвы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с резонансным делом, в центре которого оказался ветеран ВОВ, сообщает ведомство.

Ключи.
Ключи.
СС0

Бастрыкин обратил внимание на материалы в СМИ, которые рассказывают о ветеране Великой Отечественной войны, пытающегося в Калининграде вернуть свою законную квартиру.

Отмечается, что недвижимостью обманом завладел знакомый ветерана. В итоге он уже два года судится с бывшим приятелем.

«По словам 96-летнего участника Сталинградской битвы его давний знакомый из Омска пообещал заботиться о нем, а в итоге подсунул липовые документы и завладел его двухкомнатной квартирой», — рассказали в СК.

Уголовное дело о мошенничестве расследуют в МВД. Сейчас региональный СК направил ходатайство об истребовании дела в производство своих следственных органов.

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