Сибиряк отобрал квартиру у 96-летнего участника Сталинградской битвы

Бастрыкин обратил внимание на материалы в СМИ, которые рассказывают о ветеране Великой Отечественной войны, пытающегося в Калининграде вернуть свою законную квартиру.
Отмечается, что недвижимостью обманом завладел знакомый ветерана. В итоге он уже два года судится с бывшим приятелем.
«По словам 96-летнего участника Сталинградской битвы его давний знакомый из Омска пообещал заботиться о нем, а в итоге подсунул липовые документы и завладел его двухкомнатной квартирой», — рассказали в СК.
Уголовное дело о мошенничестве расследуют в МВД. Сейчас региональный СК направил ходатайство об истребовании дела в производство своих следственных органов.