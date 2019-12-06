Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибиряк отсудил компенсацию за мат на концерте группировки «Ленинград»

Новосибирский суд рассмотрел иск местного жителя Евгения Гуляева к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, организатору его концерта и хоккейному клубу «Сибирь», на площадке которого состоялось скандальное выступление, пишет «Коммерсантъ».

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
en.wikipedia.org

Всего мужчина требовал выплаты 300 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. И 2,5 тыс рублей за билет с организатора концерта.

Материальные претензии истца удовлетворили частично — с организатора концерта суд взыскал стоимость билета 2,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. руб. и штраф 2,2 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.

В августе 2016 года новосибирский суд также выносил решение о штрафе организатора концерта «Ленинград» — организатору пришлось заплатить 40 тыс. рублей.

29 февраля Сергей Шнуров был включен в совет при комитете Госдумы по культуре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость