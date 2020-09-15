Сибиряк почти год не мог решиться, но собрал волю в кулак и наконец-то выбросил новогоднюю елку

Елку заметили на площадке для сбора мусора — вместе с вышарканным креслом и тремя матрацами.
«К сожалению, я не знаю, кто именно ее выбросил. Около десяти часов утра мусор выкидывал, а елка уже была», — рассказал местный житель Сергей Щетинин.
Примечательно, что именно 14 сентября отмечали Славянский Новый год — в связи с наступлением осени и нового года, в доме в эту ночь гасили старый огонь и зажигали новый.
Напомним, в конце июля, в разгар жары, на улице в Барнауле также нашли новогоднюю елку. Неизвестный сдался и выкинул «свою красавицу», хотя мог потерпеть и перебить «новосибирский рекорд».