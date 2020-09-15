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Жизнь

Сибиряк почти год не мог решиться, но собрал волю в кулак и наконец-то выбросил новогоднюю елку

Неизвестный житель Новосибирска рано утром 14 сентября, а может быть и ночью, отнес на помойку свою новогоднюю елку, пишет НДН.инфо.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

Елку заметили на площадке для сбора мусора — вместе с вышарканным креслом и тремя матрацами.

«К сожалению, я не знаю, кто именно ее выбросил. Около десяти часов утра мусор выкидывал, а елка уже была», — рассказал местный житель Сергей Щетинин.

Примечательно, что именно 14 сентября отмечали Славянский Новый год — в связи с наступлением осени и нового года, в доме в эту ночь гасили старый огонь и зажигали новый.

Напомним, в конце июля, в разгар жары, на улице в Барнауле также нашли новогоднюю елку. Неизвестный сдался и выкинул «свою красавицу», хотя мог потерпеть и перебить «новосибирский рекорд».

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