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Жизнь

Сибиряк, похитивший ребенка и предлагавший ему сожительство, ранее был судим

В Красноярске полицейские совместно с росгвардейцами задержали ранее судимого мужчину, удерживавшего восьмилетнего мальчика в заброшенный доме, сообщает региональное МВД.

Задержали похитителя ребенка. Красноярск.
Задержали похитителя ребенка. Красноярск.
кадр из видео.

Восьмилетний мальчик пропал днем 27 апреля. Как сообщали в соцсетях, ребенок гулял со сверстниками, а потом ушел якобы расклеивать объявления за деньги.

Днем 28 апреля мальчика обнаружили в другом районе города, где его в заброшенном доме удерживал похититель.

«43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание. Злоумышленник привез его в центр города», — рассказали в СК.


В ведомстве отметили, что мужчина «совершил в отношении школьника преступление», однако не уточнили, какое именно.

Правоохранители поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, сообщивших очень важные для следствия сведения, благодаря которым задержали похитителя ребенка.

Ранее в Барнауле неизвестный мужчина в красной куртке на улице домогался маленькой девочки.

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