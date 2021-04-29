Сибиряк, похитивший ребенка и предлагавший ему сожительство, ранее был судим

В Красноярске полицейские совместно с росгвардейцами задержали ранее судимого мужчину, удерживавшего восьмилетнего мальчика в заброшенный доме, сообщает региональное МВД.

Восьмилетний мальчик пропал днем 27 апреля. Как сообщали в соцсетях, ребенок гулял со сверстниками, а потом ушел якобы расклеивать объявления за деньги.

Днем 28 апреля мальчика обнаружили в другом районе города, где его в заброшенном доме удерживал похититель.

«43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание. Злоумышленник привез его в центр города», — рассказали в СК.



В ведомстве отметили, что мужчина «совершил в отношении школьника преступление», однако не уточнили, какое именно.

Правоохранители поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, сообщивших очень важные для следствия сведения, благодаря которым задержали похитителя ребенка.

Ранее в Барнауле неизвестный мужчина в красной куртке на улице домогался маленькой девочки.