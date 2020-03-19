Сибиряк получил полмиллиона за страдания, что больше не может ездить на рыбалку

В Кемеровской области судебные приставы взыскали с предприятия компенсацию морального вреда в пользу бывшего сотрудника, сообщает региональная ФССП.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле

Житель Новокузнецка получил профессиональное заболевание, трудясь почти 30 лет на металлургическом комбинате.

«На исполнении <…> находилось производство о взыскании с металлургического комбината компенсации морального вреда в размере почти 500 тыс. руб. в пользу ранее работавшего там водителя», — рассказали в ведомстве.

Сибиряк пояснил, что испытывает постоянные моральные страдания в связи с тем, что не может вести активный образ жизни — не имеет больше возможности ездить на рыбалку, а также находиться более 30 минут в сидячем положении.

В ФССП отметили, что пострадавший получил заболевание в результате длительного воздействия вибрации. Ему установили 60% утраты общей трудоспособности.

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, его требования удовлетворили в полном объеме.