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15 мая

Сибиряк попал в Книгу рекордов Гиннесса за 75 золотых червонцев «на кончике пальца»

Житель Новосибирска Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за создание коллекции самых маленьких монет в мире, пишет Om1.ru.

Новосибирец Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.
Новосибирец Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.
vk.com/id15382166.

«Пришел сертификат из книги Рекордов Гиннесса. Мы радуемся», — написал 14 мая Анискин на своей странице во «ВКонтакте».

Про маленькие червонцы «новосибирский левша» рассказал в апреле. Всего 75 монеток — на ладони не весь тираж.

Для штамповки монет мастер изготавливает из специального пластика два штемпеля, а потом чеканит монеты на специально заготовленных золотых кружках.

8 мая Анискин сообщил о том, что в Книгу рекордов России попала сделанная им самая маленькая копия Знамени Победы.

Новосибирец Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.
Новосибирец Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.
vk.com/id15382166.

«Размер этой микроминиатюры составляет 3,762 на 3,82 мм. Выполнено знамя необычным образом. В музее Минобороны РФ в Москве мне удалось снять ниточки с официальной копии Знамени Победы. Мне их предоставил музей. Далее эта ниточка бралась и как колбаса разрезалась на очень тоненькие частички. Каждая ниточка состоит из волокон — диаметр меньше человеческого волоса, и вот эти волокна разрезались на частички, получались маленькие обрезки. Из этих ниточек выкладывалось полотнище знамени», — рассказал сибиряк.


Работы мастера, сделанные к 75 летию Победы, находятся на Международной космической станции. Космонавт Иван Вагнер сфотографировал медальон с микроминиатюрами на фоне Земли и рассказал об этом на своей странице в ВК.

В маленьком медальоне находятся три копии Знамени Победы, девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени. Каждый из них уместился на срезе рисового зернышка.

Напомним, ранее Анискин к Пасхе выточил яйцо из грифеля на кончике карандаша.

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