Сибиряк попросил отправить на уборку снега всех нарушителей ПДД

В Омске отец первоклассника обратился к региональному МВД с просьбой отправить нарушителей ПДД на улицы, чтобы они убирали снег и думали над поведением, сообщает Om1.ru .

Видеообращение появилось в паблике «Аварийный Омск». Омич просит наказать грубых нарушителей правил дорожного движения.

«Ребенок дома, в детском саду, в школе учит правила. Он переходит дорогу, дожидается зеленого света светофора и ждет, пока все машины остановятся и смело начинает переходить дорогу. Но тут его сбивает баран, который спешит на свадьбу. Он отделается штрафом и будет ездить дальше», — говорит мужчина.

Он предложил лишить прав, дать максимальный штраф и «пусть пойдут чистить снег, улицы подметают».

Основанием для такого обращения стало видео, на котором на улицах Омска водители нарушают ПДД. Мужчина объяснил, что его, как родителя, задели эти кадры.

Водители проезжают на «красный», пересекают двойную сплошную разметку, игнорируют пешеходов на переходах.

В региональном МВД сообщили, что нарушители уже установлены и привлечены к ответственности. Также пообещали вскоре опудликовать подробности.