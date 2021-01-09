Сибиряк продает коллекцию постеров Эминема за 1,5 млн рублей для лечения ребенка

Новосибирец выставил на Avito коллекцию с постерами Эминема за 1,5 миллиона — ему нужны деньги для лечения ребенка, пишет NGS.

Житель Новосибирска Александр Винюков выставил на сайт объявлений Avito масштабную коллекцию, посвященную рэперу Эминему (Eminem), которую собирал больше 20 лет.

Фанатом музыканта 32-летний Александр стал, когда еще был подростком. Именно под его влиянием сибиряк сам начал профессионально заниматься рэпом и сейчас выступает под псевдонимом Vill.

Расстаться с коллекцией Александра побудило желание помочь сыну своей супруги. У 8-летнего Димы диагностирован синдром Дауна, и ребенку требуется дорогостоящее реабилитационное лечение в специализированной клинике. Летом семья прошла первый курс в «Самарском Реацентре», и предстоит еще четыре:

«Лечение проходит на базе пансионата. Один курс длится три недели. Они занимаются с такими детьми, и это дает результат. Рефлексотерапия, иппотерапия — это действительно помогает. Помимо реабилитации нужно заниматься моторикой, ходить к дефектологу. У нас очень страдает дикция, и чем раньше ей заняться — тем будут лучше успехи», — говорит Александр.

Коллекция Александра включает около 100 постеров с Эминемом, а также журналы, кассеты, другие артефакты.

Сибиряк рассказал, что объявление о продаже коллекции разместил в конце декабря. Тогда же стали писать потенциальные покупатели, но всех смущает цена. Заявленная стоимость коллекции — 1,5 миллиона рублей, но владелец согласен на торг. Также Александр попросил друга разместить объявление на американских сайтах.