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Жизнь

Сибиряк проиграл 6 млн рублей, вырученные от продажи жилья воевавшей бабушки

В Новосибирской области мужчину осудили за «проигранное жилье» своей бабушки, сообщает «Тайга.инфо».

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27-летнего жителя Новосибирска признали виновным в «растрате, совершенной в особо крупном размере».

Мужчина заключил договор с 94-летней ветераном Великой Отечественной войны на продажу принадлежащих ей 2/3 дома и земельного участка в центре города.

«На основании выданной доверенности оформил все необходимые документы и продал недвижимое имущество за 6 млн рублей, которые поступили на счет потерпевшей. Злоумышленник имел доступ к деньгам», — пояснили в региональной прокуратуре.

Молодой человек забрал деньги и проиграл их в азартные игры.

Его приговорили к 2 годам заключения. Также он должен вернуть 6 млн рублей.

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