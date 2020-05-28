Сибиряк проиграл 6 млн рублей, вырученные от продажи жилья воевавшей бабушки

27-летнего жителя Новосибирска признали виновным в «растрате, совершенной в особо крупном размере».
Мужчина заключил договор с 94-летней ветераном Великой Отечественной войны на продажу принадлежащих ей 2/3 дома и земельного участка в центре города.
«На основании выданной доверенности оформил все необходимые документы и продал недвижимое имущество за 6 млн рублей, которые поступили на счет потерпевшей. Злоумышленник имел доступ к деньгам», — пояснили в региональной прокуратуре.
Молодой человек забрал деньги и проиграл их в азартные игры.
Его приговорили к 2 годам заключения. Также он должен вернуть 6 млн рублей.