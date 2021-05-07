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Жизнь

Сибиряк прямо в СИЗО «реабилитировал нацизм», рассказывая сокамерникам истории

В Омске возбудили уголовное дело в отношении заключенного СИЗО, который почти месяц рассказывал истории про войну, сообщает региональный СК.

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

В реабилитации нацизма подозревают 41-летнего мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.

«С 19 января по 9 февраля 2021 года подозреваемый, содержащийся под стражей в следственном изоляторе, придерживаясь идеологии нацизма, оправдывал перед своими сокамерниками действия нацистских преступников во время Второй мировой войны», — рассказали в ведомстве.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле заключенного колонии оштрафовали на тысячу рублей за татуировку со свастикой.

Кстати, в Госдуме готовят поправку, которая позволит на 5 лет лишать свободы за оскорбление памяти не только живущих ветеранов, но и ушедших из жизни.

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