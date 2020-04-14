Сибиряк рассказал, как его лечили от коронавируса иван-чаем

Уроженец Омска, уехавший работать в Москву, рассказал все этапы лечения коронавирусной инфекции, через которые ему пришлось пройти, пишет Om1.ru .

Гендиректор Premium fitness «TerraSport Kopernik» Виктор Белецкий подчеркнул, что информация, которой он делился в своих сториз в Instagram, может помочь другим заболевшим.

Коронавирус у него диагностировали 28 марта. По словам сибиряка, заразился он в Москве, причем до положительного результата он проходил тест, и врачи предупредили, что «если не позвонят, значит анализ отрицательный».

Не позвонили. Выждав положенные 48 часов, Виктор выдохнул с облегчением и собрал дома вечеринку по этому поводу. Звонок раздался на следующее утро.

«25 или 26 марта мы с друзьями стали замечать, что у нас поднимается температура до 36,9−37 градусов. Никто из моей компании не был в Европе. Это нам показалось странным», — рассказал Виктор.

Коронавирус. CC0

Больной в двери , медики в окна

Когда Виктор впервые позвонил на горячую линию по коронавирусу, его успокоили, заочно диагностировав ОРВИ. Во время второго звонка спросили, когда была последняя поездка за границу. Он рассказал, что 8 февраля был во Франции, на этом разговор закончился.

В следующий раз он звонил уже в скорую помощь, но и там беседа оказалась короткой. Добиться приезда «скорой» удалось после того, как Виктор обманул врачей, рассказав им о тесном общении с только что приехавшими из Европы.

«Тогда приехали люди в этих „космических“ костюмах. Взяли мазок изо рта, из носа. Сказали, результат будет через 1−2 дня», — отметил мужчина.

Два дня спустя он начала обзванивать медучреждения, получая разные данные: где-то ему говорили, что анализ делают 3−4 дня, где-то просили подождать еще и в случае молчания радоваться отрицательному результату, как и в прошлый раз.

В местной поликлинике и вовсе рассказали, что они не могут найти его мазок. А после позвонили из эпидемиологического центра и рассказали о положительном результате.

После этого одна за другой начали приезжать бригады скорой помощи и обрушился шквал звонков. Мужчина подписал бумаги, которые предписывали ему находиться на самоизоляции, пока не придут два подряд отрицательных мазка.

«Звонили больницы, поликлиники, службы дезинфекции, чуть ли не гинекологические кабинеты. Каждый день со мной на связи телемедицина — женщина по скайпу. Назначила мне пить иван-чай», — рассказал Виктор в сториз.

Коронавирус. Врач. СС0

Спасение утопающих — дело рук самих…

Вскоре после известия о диагнозе у Виктора состоялся разговор с представителями Роспотребнадзора, в ходе которого ему пришлось вспомнить всех, с кем у него были контакты за последние десять дней. Набралось 70 человек.

Позже выяснилось, что из 70 человек обзвонили примерно 30%, а приехали только к 20%. Те, с кем так и не вышли на связь, впали в панику и принялись звонить в скорую помощь. Там им посоветовали идти в поликлинику, где, возможно, «примут этот анализ».

Периодически Виктор публиковал в сториз выдержки из скайп-консультаций с врачами. Каждый день звонили по 15 человек и задавали одни и те же вопросы.

Во время одной из таких бесед мужчина попытался выяснить, что ему делать с мусором, который накапливался в квартире. Собеседница растерялась и посоветовала позвонить на горячую линию.

Приезжающие медики запинались о пакеты с мусором. Их сопровождал полицейский в «обычной» маске. Виктор поинтересовался, не боится ли он ходить с такой защитой к больным, но тот отмахнулся и ответил, что «он бы уже заразился», если бы маска не помогала.

Кстати, сам Виктор сделал вывод, что выздоровление обычно происходит на 10−14 день.