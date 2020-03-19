Сибиряк рассказал, как его пытали в СИЗО по подозрению в убийстве 16-летней давности

Житель Иркутской области, который находится в статусе задержанного, рассказал о пытках в изоляторе, пишет « Сибирь.Реалии ». Правозащитники утверждают, что ранее показания выбивали из «свидетеля убийства».

Мужчина рассказал о пытках в следственном изоляторе. Его задержали в феврале 2020 года по подозрению в убийстве 16-летней давности.

По словам матери задержанного, силовики надели на ее сына наручники, а на голову — мешок. Она также отметила, что он не сопротивлялся.

«Несмотря на это, власти утверждают, что заявитель оказал сопротивление. Этим и объясняют имеющиеся у него побои. В изоляторе № 6 к нему применяли пытки, пытали электрошокерами. Били и сами сотрудники, и сокамерники. На суде 18 февраля на нем были видны следы пыток, что заставило следствие выделить материал по превышению полномочий и направить на проверку», — рассказал правозащитник Святослав Хроменков.

Однако, по его словам, следствие отказало в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы телесных повреждений.

Удар , кулак. СС0

Показания о причастности задержанного к убийству дал свидетель. Примечательно, что позже он признался в оговоре из-за избиений полицейскими, отметил Хроменков.

Более того, свидетель умер через год после своих показаний — из-за плохого состояния здоровья, которое ему якобы подорвали во время общения с правоохранителями.

«В деле об убийстве 16-летней давности есть показания двух человек: один из них задержанного не оговаривал, а второй дал против него показания, но позже признался, что их из него „выбили“: несколько дней подряд вывозили из ИВС», — сообщил Хроменков.

Правозащитник утверждает, что свидетеля вывозили в лес — привязывали к дереву и били в область груди «до такой степени, что снимок с травмпункта выявил сломанное ребро, почти касавшееся сердца».