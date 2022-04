Сибиряк с французским акцентом. С кухней ресторана «Живые души» начал работать Франсуа Фурнье

В фильме-притче Александра Миндадзе и Вадима Абдрашитова «Слуга» герой, которого гениально сыграл Олег Борисов, говорит: «Я тот русский, который не любит быстрой езды». Франсуа Фурнье тот француз, который не любит Париж, хоть и родился там. Уже 14 лет он живет в Сибири. «Фурнье» с французского переводится, как «человек, который готовит пищу». Франсуа — шеф-повар новосибирского ресторана с шутливым названием «Pardon my French» (простите за мой французский). В прошлом году Сибирь впервые приняла участие в престижном международном конкурсе WHERE TO EAT RUSSIA. В феврале 2022-го в Москве подвели итоги. «Пардон май френч», открытый в 2015 году, вошел в топ-10 ресторанов Сибири и был признан лучшим в Новосибирске.