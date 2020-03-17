Сибиряк с неподтвержденным коронавирусом работает шеф-поваром в элитном ресторане

Житель Красноярска, у которого экспресс-тестом выявили коронавирус, работает шеф-поваром в ресторане La Famille, сообщают в Instagram заведения.

В ресторане отметили, что им поступило много звонков от гостей, поэтому решили выставить пост про сложившуюся ситуацию.

«Да, действительно, наш шеф-повар находится на карантине, так как вернулся из Европы. Сам вернулся, сам позвонил, сам находится в „изоляции“, как это модно сегодня рапортовать. Самочувствие у него хорошее. Нет кашля, хрипов, затрудненного дыхания», — говорится в сообщении.

Часть поста посвящено тем, кто переживает за санитарно-эпидемиологическую обстановку в ресторане.

«Наш шеф-повар уехал в отпуск 4 марта, вернулся в воскресенье 15 марта. После отпуска на предприятие не приезжал, ни с кем из сотрудников не контактировал. Несмотря ни на что, мы приняли спецмеры профилактики с распространением вируса: ведем журнал измерения температуры сотрудников, в заведении в свободном доступе стоят анисептики, регулярно обрабатываем все поверхности», — заверили в ресторане.

Как пишет NGS24.ru, информация о первом инфицированном коронавирусом пациенте в Красноярске появилась 16 марта.

При этом, отмечает издание, первую половину дня официальные ведомства отрицали, но после дали комментарий: наличие инфекции выявил экспресс-тест, подтвердить или опровергнуть диагноз должны в лаборатории Новосибирска.

Пациент находится под карантином в БСМП, он прилетел из Австрии с пересадкой в Москве. Источники в больнице скорой медпомощи отметили, что принимаемых властями мер профилактики недостаточно.