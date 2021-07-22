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Жизнь

Сибиряк сбил инспектора, а потом из клетки орал на полицейских и угрожал «закопать и зарезать»

В Красноярске водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, устроил ДТП, в результате которого пострадал сотрудник ГИБДД, сообщает региональное МВД.

Задержанный за ДТП угрожает полицейским. Красноярск.
Задержанный за ДТП угрожает полицейским. Красноярск.
кадр из видео.

Инспектор для проверки документов остановил автомобиль «Лада». В этот момент в машину врезалась Subaru.

В результате аварии пострадали водитель отечественного авто и сотрудник ГИБДД. Водителя иномарки задержали и доставили в отдел полиции.

«Предположительно, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что ранее мужчину лишили водительских прав, но он все равно катался на машине — в связи с этим планируют возбудить уголовное дело.


Красноярское МВД опубликовало видео из отдела полиции — на кадрах задержанный пытается перепилить наручниками решетку и рассказывает о своих правах.

Также мужчина филигранно использует обсценную лексику и ругает правоохранителей, угрожая доставить им максимум неудобств.

«Ты сдохни. Я тебя зарежу. Ты сдохнешь, козел. Я тебя здесь сделаю… я тебя закопаю. Дай домой пойду. Чтоб ты сдох. Чтоб вы сдохли. Чтоб родители твои все сдохли», — с надрывом кричал красноярец из клетки.

На вопрос, употреблялся ли алкоголь, мужчина отказался отвечать, ссылаясь на некие законы, запрещающие его снимать на видео.

Ранее в Иркутской области пьяный депутат устроил дебош после небольшого корпоратива в думе, побил полицейских и кричал на них из клетки.

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