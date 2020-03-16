Сибиряк устроил неожиданный стриптиз и распугал женщин в магазине хозтоваров

В Новосибирске мужчина разделся перед сотрудницами магазина, которые от испуга позвонили в охранное агентство, пишет « Сиб.фм ».

Прилюдное раздевание молодой человек устроил в одном из магазинов на улице Ватутина. Раздеться догола мужчине не позволили бойцы группы быстрого реагирования.

В агентстве безопасности «Гвардия» сообщили, что сигнал тревоги из магазина хозяйственных товаров поступил в 20:45 вечера.

«Продавцы напугались, когда увидели вошедшего в магазин посетителя, который вдруг резко остановился, начал изгибаться в разные стороны и раздеваться при этом. Парень успел снять с себя куртку и джемпер и оставался только в джинсах и майке. Сброшенная им одежда валялась на полу», — рассказали в агентстве.

Прибывшие по вызову охранники помогли посетителю одеться и выйти на улицу. По их словам, молодой человек явно находился в состоянии опьянения, скорее всего под воздействием наркотиков.

Уточняется, что «стриптизер» отказался от предложения вызвать ему машину скорой помощи.