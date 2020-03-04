Сибиряк, устроивший жесткое ДТП с тремя погибшими, получил 5 лет и расстроился

В Иркутской области признали виновным 29-летнего водителя, который лихачил на дороге и устроил ДТП, сообщает региональное МВД.

Трагедия произошла 24 сентября 2019 года в Ангарске. Водитель машины Subaru Legacy при движении по улице Алешина не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

«Автомобиль совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием и наездом на двух прохожих, находившихся на тротуаре», — рассказали в ведомстве.

25-летняя девушка, находившаяся рядом с водителем, погибла на месте происшествия. Пешеходов (мужчины в возрасте 35 и 36 лет) с различными госпитализировали, но они скончались.

За «смерть двух или более лиц по неосторожности» суд назначил наказание — 5 лет в колонии-поселения, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

«Плохо все это», — прокомментировал на видео осужденный.

Кроме того, в пользу двух потерпевших взысканы расходы на погребение, возмещение морального вреда и процессуальные издержки — более 700 тыс. рублей.