11 августа
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Жизнь

Сибиряк-велосипедист снял на камеру свою смерть в ДТП

В Хакасии 19-летний велосипедист погиб в ДТП, когда с мобильного телефона вел прямую трансляцию, сообщает региональное МВД.

Велосипед. ДТП.
Велосипед. ДТП.
19.мвд.рф.

Происшествие случилось в Абакане — почти в полночь 8 августа на дороге возле жилых домов.

«Водитель Lexus LX допустил наезд на 19-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по краю дороги», — рассказали в ведомстве.

Велосипедист вел с мобильного телефона прямой эфир и рассказывал, как передвигается по проезжей части.

«Да когда эта встречка закончится-то? Встречка — это нехорошо», — сказал парень на видео.

Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.

В полиции отметили, что одной из причин трагедии могло стать то, что велосипедист отвлекался на трансляцию. Степень вины определит проверка.

Ранее в сети появилось видео, как безбашенного велосипедиста в Бийске сбил автомобиль — рукой пытался затормозить машину.

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