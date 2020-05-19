Сибиряк выиграл в лотерею почти 1,7 млн рублей

«В государственной лотерее повезло одному из жителей Новосибирска. Участник 13746-го тиража „Гослото „5 из 36““ выиграл приз в размере 1,689 млн рублей. Билет обошелся победителю всего в 40 рублей», — сообщила компания «Столото».

Участник угадал пять чисел в первом поле билета, пишет Тайга.инфо.

«Для обращения за выигрышем победителю не нужно нарушать самоизоляцию: оформить его можно в течение 3,5 лет с момента публикации результатов тиража», — сказали в компании.

В феврале повезло трактористу из Новосибирска. Он тогда выиграл миллион рублей. И решил «вложиться» в серебристую машину. Примечательно, что за год до этого еже жене приснился сон — будто муж выиграл миллион рублей.