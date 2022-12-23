24 декабря
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Жизнь

Сибиряк взломал чужую дверь гвоздодером и похитил печь

В Томске 19-летний местный житель отправится под суд за кражу электрической печи, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Гвоздодер.
Гвоздодер.
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По версии следствия, в селе Парбиг на ул. Северная, обвиняемый с помощью принесенного с собой гвоздодера в октябре 2022 года взломал входную дверь в жилой дом.

Когда злоумышленнику удалось проникнуть внутрь помещения, он похитил электрическую печь и впоследствии продал ее.

Оперативники уголовного розыска ОМВД по Бакчарскому району задержали фигуранта.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ в отношении 19-летнего местного жителя окончено.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя сибирского города осудили за призывы к совершению терактов.

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