Сибиряк взломал чужую дверь гвоздодером и похитил печь

По версии следствия, в селе Парбиг на ул. Северная, обвиняемый с помощью принесенного с собой гвоздодера в октябре 2022 года взломал входную дверь в жилой дом.
Когда злоумышленнику удалось проникнуть внутрь помещения, он похитил электрическую печь и впоследствии продал ее.
Оперативники уголовного розыска ОМВД по Бакчарскому району задержали фигуранта.
Расследование уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ в отношении 19-летнего местного жителя окончено.
Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее жителя сибирского города осудили за призывы к совершению терактов.
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