Сибиряк заплатит крупную сумму за то, что оскорбил бывшую жену

Кемеровчанин заплатит более 22 тыс. рублей за то, что оскорбил свою бывшую жену. Женщина обратилась в суд для взыскания с мужчины компенсации морального вреда, пишет «Сибдепо».

Суд установил, что в июне 2018 года бывший муж ударил женщину в область лица, в результате чего она получила телесные повреждения и некоторое время находилась на больничном. Как пишет издание, действия бывшего супруга причинили ей моральный вред, так как были задеты ее честь и достоинство.

Кроме этого с 2017 года мужчина неоднократно оскорблял бывшую супругу. Он называл ее «крысой», «курицей» и другими нецензурными выражениями, однажды даже плюнул ей в лицо.

«Таким образом, в период с 2017 года по настоящее время истец испытывает моральные страдания в связи с причинёнными ей физическими и нравственными страданиями, оскорблениями и побоями со стороны бывшего мужа», — говорится в материалах дела.

В итоге Центральный районный суд Кемерова решил удовлетворить требования женщины и взыскать с ее бывшего мужа компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и судебные расходы в размере 2,5 тыс.

Решение еще может быть обжаловано в Кемеровском областном суде.