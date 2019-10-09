Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибиряк заплатит крупную сумму за то, что оскорбил бывшую жену

Кемеровчанин заплатит более 22 тыс. рублей за то, что оскорбил свою бывшую жену. Женщина обратилась в суд для взыскания с мужчины компенсации морального вреда, пишет «Сибдепо».

Суд
Суд
СС0

Суд установил, что в июне 2018 года бывший муж ударил женщину в область лица, в результате чего она получила телесные повреждения и некоторое время находилась на больничном. Как пишет издание, действия бывшего супруга причинили ей моральный вред, так как были задеты ее честь и достоинство.

Кроме этого с 2017 года мужчина неоднократно оскорблял бывшую супругу. Он называл ее «крысой», «курицей» и другими нецензурными выражениями, однажды даже плюнул ей в лицо.

«Таким образом, в период с 2017 года по настоящее время истец испытывает моральные страдания в связи с причинёнными ей физическими и нравственными страданиями, оскорблениями и побоями со стороны бывшего мужа», — говорится в материалах дела.

В итоге Центральный районный суд Кемерова решил удовлетворить требования женщины и взыскать с ее бывшего мужа компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и судебные расходы в размере 2,5 тыс.

Решение еще может быть обжаловано в Кемеровском областном суде.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость