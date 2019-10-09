Сибиряк заплатит крупную сумму за то, что оскорбил бывшую жену

Суд установил, что в июне 2018 года бывший муж ударил женщину в область лица, в результате чего она получила телесные повреждения и некоторое время находилась на больничном. Как пишет издание, действия бывшего супруга причинили ей моральный вред, так как были задеты ее честь и достоинство.
Кроме этого с 2017 года мужчина неоднократно оскорблял бывшую супругу. Он называл ее «крысой», «курицей» и другими нецензурными выражениями, однажды даже плюнул ей в лицо.
«Таким образом, в период с 2017 года по настоящее время истец испытывает моральные страдания в связи с причинёнными ей физическими и нравственными страданиями, оскорблениями и побоями со стороны бывшего мужа», — говорится в материалах дела.
В итоге Центральный районный суд Кемерова решил удовлетворить требования женщины и взыскать с ее бывшего мужа компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и судебные расходы в размере 2,5 тыс.
Решение еще может быть обжаловано в Кемеровском областном суде.