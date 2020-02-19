Сибиряка не хотели судить за картинки, но выяснилось, что он подписан на Навального

Жителя Омска Дениса Алексеева оштрафовали на 1000 рублей за четыре картинки, размещенные в соцсети в 2015 году, пишет « Сибирь.Реалии ».

Силовики Центра «Э» увидели нацистскую символику на картинках, на которых изображены немецкая самоходная артиллерийская установка, карта Европы с очерченными границами территории, подконтрольной Третьему рейху, и довоенный рекламный брелок Coca-Сola в форме свастики.

На четвертой картинке — фотография наклейки на стекло автомобиля со словами «Хотите, можем повторить» и шуткой в адрес «ватников».

Как пояснил 31-летний омич, он интересуется военной техникой. Дома есть небольшая коллекция миниатюрных железных танков — советские и немецкие модели. На фотографии крайне редкое самоходное орудие Dicker Max, которых выпущено всего две единицы.

«Брелок с „Кока-колой“ — еще тех времен, когда свастика не была запятнана нацизмом. В довоенную эпоху в виде свастики делали разные предметы», — отметил Алексеев.

Танк в центре Берлина Витор Темин/МАММ/МДФ/Russfoto

Карта была иллюстрацией к историческому материалу. На ней сравнивались границы современного Евросоюза и территории, до которой хотел расширить Германию Адольф Гитлер.

По словам мужчины, когда его вызвали в полицию, он спросил, прийти ли с адвокатом, но его заверили, что адвокат не нужен.

«При мне в отделе сотрудник позвонил судье и спросил „рассмотрите это дело“. Судья попросил описать картинки. А потом, как я понял из контекста, сказал, что нужно что-то еще. Опер даже, мне показалось, удивился. В общем, после этого сотрудник попросил меня выйти в коридор, а когда я вернулся обратно, он добавил к четырем картинкам еще и скриншот, из которого следовало, что я подписан на Алексея Навального, и составил протокол», — рассказал Алексеев.

Суд состоялся в тот же день. Обвиняемому порекомендовали удалить все четыре картинки со своей страницы, что он и сделал. Судья признал его виновным в демонстрации нацистской символики и оштрафовал на 1000 рублей.