Ранее мужчина уже летал по этому паспорту за границу.

Турист из Новосибирска не смог отправиться в отпуск из-за ошибки в загранпаспорте, сообщает "КП Новосибирск".

Супруги Дмитрий и Евгения купили путевки заранее за 260 тыс. рублей, но на отдых отправилась только жена. Супруга сообщила, что паспорт у мужа есть с 2019 и он по нему уже летал в Таиланд, Египет и Турцию, но этот раз стал исключением, женщина прошла таможенный контроль, а мужчину остановили.

Сибиряка не пустили в Таиланд из-за ошибки в паспорте. предоставлено Евгенией Бажутиной

В его паспорте не совпали сроки действия. На главной странице написано, что паспорт действителен до 30.09.2024, а в расположенной ниже машиночитаемой строке — до 29.09.2024.

Евгения сообщила, что такую проблему нашли еще у пяти человек. В миграционной службе Дмитрию оперативно заменили паспорт, но по правилам Таиланда, если мужчина не воспользовался чартерным рейсом туда, у него автоматически аннулировался чартер обратно.

Сибиряка не пустили в Таиланд из-за ошибки в паспорте. предоставлено Евгенией Бажутиной

Тем не менее мужчине удалось попасть в Паттайю к жене, через Иркутск и Бангкок. Так первую половину отпуска пара потратила на поиск новых билетов на обратную дорогу. Около 136 тыс. рублей они потратили на билеты туда и обратно.

Сибиряка не пустили в Таиланд из-за ошибки в паспорте. предоставлено Евгенией Бажутиной

Супруга Дмитрия недоумевает, почему эту ошибку не заметили раньше, тогда и на отпуск не пришлось бы столько тратиться.

Как оказалось, с декабря 2023 года в силу вступили изменения в Постановление Правительства РФ «О некоторых вопросах изъятия паспорта...». К тому же, появились новые требования к оформлению документа, в частности к оформлению машиночитаемой надписи в нижней части главной страницы.

Теперь слово RUS должно быть ниже, чем цифры, а 1 должна быть без нижнего подчеркивания. Цифры должны соответствовать тому, что написано в центре страницы.

Поэтому тем, кто в скором времени планирует полететь в отпуск, советуют перепроверить свои документы в УФМС.

Сама Евгения хотела бы возместить убытки, которые понесла ее семья, но к кому обращаться не знает. Источник проконсультировался с юристом и вот что удалось узнать:

Пострадавший может обратиться с исковым заявлением в суд о возмещении расходов, а именно стоимости дополнительно оплаченных билетов. Ответчиком в этом случае будет выступать МВД РФ по Новосибирской области. Исковое заявление необходимо дополнить актом об изъятии старого паспорта пограничной службой, а также постановлением об отказе в выезде за пределы РФ.

В суде эти документы будут выступать как доказательство. Мужчина, в том числе, имеет право подать иск о взыскании морального ущерба, но как показывает практика, сумма оказывается незначительной.

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