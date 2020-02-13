Сибиряка оправдали по делу об убийстве прабабушки «из жалости»

В Красноярском крае присяжные оправдали 20-летнего парня, которому грозило до 20 лет лишения свободы по обвинению в убийстве прабабушки из жалости, сообщает региональный суд.

В Красноярском краевом суде 13 февраля 2020 года объявлен приговор по резонансному делу Александра Радцева, обвиняемого в убийстве своей прабабушки, находящейся в беспомощном состоянии.

Ранее, 7 февраля 2020 года, по этому делу вынесли вердикт присяжные заседатели — они посчитали вину Радцева в убийстве пожилой женщины недоказанной и вынесли оправдательное решение.

Трое из заседателей посчитали, что убийство Радцевым доказано, пятеро — не доказано.

«Сегодня судья огласил оправдательный приговор, отметив, что следствию еще предстоит найти убийцу, так как присяжные заседатели единогласно посчитали, что пожилая женщина была все-таки убита, хотя вина ее правнука в этом убийстве, по их мнению, и не доказана», — говорится в сообщении суда.

По версии следствия, в апреле 2018 года молодой человек задушил свою прабабушку 1927 года рождения, которая не могла передвигаться без посторонней помощи.

Суд СС0

Региональные СМИ сообщали, что правнук признался в убийстве и назвал мотивом желание прекратить мучения престарелой женщины и облегчить жизнь родственников, которые ухаживали за ней.

Однако, как заявили родственники, парня заставили признаться. По их мнению, у Александра не было мотива убивать прабабушку.

Кроме того, как утверждают его близкие, женщина часто падала и в день «убийства», скорее всего, упала и повредила себе шею.

Молодому человеку предъявили обвинение за «умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии». Ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное.

В сообщении суда отмечается, что стороны имеют право в 10 дневный срок обратиться с апелляционной жалобой в 5-ый Апелляционный суд в Новосибирске.