Сибиряка оштрафовали за популярное фото голышом на фоне стелы «Кузбасс»

Ранее житель Кемерова разместил на своей странице в соцсети интимное фото, сопроводив песней с нецензурной бранью. Фото разошлось по различным пабликам.
«Сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой установили автора поста. Им оказался неработающий 19-летний местный житель», — рассказали в ведомстве.
Парень рассказал, что он поэт и песня собственного сочинения. Он намеревался привлечь внимание к своему творчеству.
Сибиряка обвинили в мелком хулиганстве. Ему грозил штраф в размере до 100 тыс. рублей, однако суд решил, что достаточно будет 30 тысяч.