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1 апреля
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Жизнь

Сибиряка оштрафовали за популярное фото голышом на фоне стелы «Кузбасс»

В Кемеровской области привлекли к ответственности молодого человека, опубликовавшего в сети свое фото в обнаженном виде, сообщает региональный СК.

Животные и фотоаппараты.
Животные и фотоаппараты.
boredpanda.com

Ранее житель Кемерова разместил на своей странице в соцсети интимное фото, сопроводив песней с нецензурной бранью. Фото разошлось по различным пабликам.

«Сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой установили автора поста. Им оказался неработающий 19-летний местный житель», — рассказали в ведомстве.

Парень рассказал, что он поэт и песня собственного сочинения. Он намеревался привлечь внимание к своему творчеству.

Сибиряка обвинили в мелком хулиганстве. Ему грозил штраф в размере до 100 тыс. рублей, однако суд решил, что достаточно будет 30 тысяч.

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