13 марта
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Жизнь

Сибиряка разыскивали 13 лет. Он сам сдался полиции

В Сибири правоохранители разыскивали мужчину почти 13 лет. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Преступника удалось задержать в 2011 году, но тогда он скрылся от суда, сообщает «НГС».

Тогда 13 лет назад его задержали в Барабинске на железнодорожных путях, при себе у него были наркотики.

А в феврале 2024 года разыскиваемый сам явился в участок. Правоохранителями отмечается, что почти 13 лет он прожил на нелегальном положении, не имея возможности официально трудоустроиться, получать медицинскую помощь.

Злоумышленника также заочно приговорили к трем годам колонии по делу о квартирной краже, совершенной 13 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Барнауле заочно арестовали покинувшего страну политика.

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