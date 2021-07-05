Сибиряка сняли с рейса из-за скандала с ручной кладью, а его дочь отправили в полет одну

Авиакомпания «Победа» сняла с рейса Сочи-Красноярск сибиряка Дмитрия Дранишникова, который летел с 13-летней дочерью. Причина конфликта — портфель, который не поместился в калибратор ручной клади.

По словам мужчины, на стойке регистрации его портфель поместился в отсек, но когда он поднимался на борт, бортпроводники решили проверить его ручную кладь еще раз. И тогда портфель не влез в калибратор из-за жесткой ручки, сообщил телеграм-канал Baza. Сотрудники авиакомпании якобы подняли шум и сняли Дранишникова с рейса. В итоге его дочери пришлось лететь в Красноярск одной.

Пресс-служба «Победы» прокомментировала РБК так: «Клиенту отказали в перевозке из-за агрессивного поведения и оскорблений в адрес экипажа, по его вине рейс был задержан на 30 минут. Хотя всего лишь ему нужно было разрешить сделать фото его ручной клади в рамках нашей внутренней процедуры».

В авиакомпании отметили, что фотографировать ручную кладь необходимо, если бортпроводник посчитает габариты груза несоответствующими правилам перевозки, но это не может стать причиной снятия с рейса.