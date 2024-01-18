18 января
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Жизнь

Сибиряка-вдовца обвинили в издевательствах над восемью детьми

В Новосибирской области вдовца обвинили в издевательствах над восемью детьми. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

По СМИ разлетелась ужасная история: Константин К. не щадит своих пятерых сыновей и трех дочек. А младшим сыновьям всего по три года.

Семья живет в небольшой деревне Искитимского района. До лета прошлого года мужчина воспитывал ребятишек вместе с супругой, однако случилась беда.

Мама детей умерла полгода назад во время несчастного случая. Когда женщина была жива, Константин работал, заготавливал дерево на дрова, для досок и прочих изделий. Теперь мужчина живет дома.

"Таскают с новогоднего стола"

Константин рассказал, что ругает детей только за серьезные проступки. Таким он посчитал случай перед праздниками, когда ребятишки стащили еду с новогоднего стола. Отцу пришлось начать ругаться.

Один из соседей заявил, что Константин своих детей "бьет и орет на них". По словам отца, это неправда.

Сейчас вдовец живет с женщиной, которая переехала к нему с тремя своими сыновьями. Теперь они воспитывают 11 детей.

В местном сельсовете рассказали, что никто из детей не пропускает занятия в школе и всегда выглядят опрятно.

После жалобы семью проверяют органы опеки.

Ранее сообщалось, что первоклассник оказался в реанимации после отдыха в российском лагере.

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