Сибирякам отменяют проценты по кредитам

Что нужно сделать?
- С 1 июня по 30 августа оформить в банке потребительский кредит на срок от 3 лет
- Подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»
- Ежемесячно пользоваться кредитной картой банка для оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования (не менее 10 операций на общую сумму 10 000 рублей).
В случае успешного соблюдения всех указанных условий проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на Ваш счет в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.
Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка.
Предложение на указанных условиях действует
С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка.
Адреса офисов Банка «Левобережный» в Алтайском крае:
Г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22
Г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а
тел. 8−800−3333−555
www.nskbl.ru
Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru
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