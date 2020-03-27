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27 марта 2°C
Коронавирус

Сибирякам запретили целовать собак и кошек

Омское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору опубликовало рекомендации касательно коронавирусной инфекции COVID-19 для владельцев домашних животных.

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

Автором рекомендаций является Всемирная организация по охране здоровья животных. Людям советуют избегать близкого контакта с животными, так как имеющиеся данные позволяют предположить животное происхождение инфекции.

«В настоящее время проводятся расследования для идентификации животного источника (включая задействованные виды животных) и установления потенциальной роли животного-резервуара для этой болезни. Тем не менее на настоящий момент отсутствуют достаточные научные данные для идентификации этого источника и объяснения пути передачи от животного источника людям», — говорится в сообщении.

В настоящее время, когда COVID-19 имеет широкое распространение среди людей, существует вероятность того, что некоторые животные могут быть инфицированы через близкий контакт с зараженными людьми.

Сейчас проводятся исследования, чтобы лучше понять восприимчивость разных видов животных к вирусу.

«При обращении с животными необходимо всегда соблюдать общие меры гигиены. Они включают мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами для ухода за ними и их содержания. Также не рекомендуется целовать животных, позволять им себя облизывать и кормить их с рук», — подчеркнули в ведомстве.

Люди, болеющие или находящиеся под медицинским наблюдением по вирусу, должны избегать близкого контакта со своими питомцами.

Как напоминает Om1.ru, ранее выяснилось, что домашние животные могут заразиться коронавирусом. Так, в Гонконге от своих хозяев вирус подхватили две домашние собаки.

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