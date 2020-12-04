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Жизнь
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Сибиряки десятки раз оставались без света из-за «черных лесорубов»

Нелегальные рубки леса стали причиной почти полусотни случаев нарушения электроснабжения потребителей в Сибири.

Фото ПАО"Россети Сибирь"

По данным компании «Россети Сибирь», только за 10 месяцев 2020 года произошло 46 таких инцидентов. Какими последствиями оборачиваются действия нарушителей закона, показывает один из последних случаев.

Так, ночью 14 ноября в Бурятии отключилась линия электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Горячинская — Усть-Баргузин. Энергетики были вынуждены в течение суток продираться через тайгу, пройти почти 80 километров в поисках места повреждения.

Причиной отключения оказалось дерево, упавшее на провода из внеохранной зоны ЛЭП. В итоге выяснилось, что это — работа «черных» лесорубов, из-за которых Баргузинский и Курумканский районы республики погрузились во тьму.

Энергетикам пришлось снимать с проводов поваленное дерево. В целях максимально оперативной ликвидации нарушения были подняты еще и дополнительные бригады со спецтехникой.

В восстановительных работах участвовали 29 человек и 10 единиц техники. Все это время социально значимые объекты и часть жилых домов обоих «погасших» районов находились на резервном электроснабжении — их питали при помощи дизельгенераторных установок.

Схожий случай произошел минувшим летом и в Омской области. В июле житель Тюкалинского района пилил лес. В результате падающее дерево макушкой зацепило ЛЭП 110 кВ.

Из-за этого произошло отключение двух узловых подстанций, а жители Крутинского и Тюкалинского районов остались без света. В данном случае причину произошедшего долго искать не пришлось, и электроснабжение было восстановлено в течение часа.

Любопытно, что сам лесоруб явился с повинной. Энергетики подчеркивают, что такое бывает крайне редко.

Мужчина объяснил, что вместе с сыновьями занимался вырубкой леса и не рассчитал траекторию падения лиственницы. Нарушителя обязали возместить ущерб в размере более 20 тысяч рублей.

В «Россети Сибирь» добавляют, что в 2020 году Омская область «богата» такими историями — в регионе за полгода произошло три инцидента с лесорубами.

Также в июле недалеко от поселка Усть-Заостровка Омского района спиленное дерево задело линию электропередачи 35 кВ, а в августе у деревни Чаунино Большеуковского района местные жители рубили деревья: деляну-то с лесничеством согласовали, а вот работы с энергетиками — нет.

Хоть вырубка и проводились за пределами двадцатиметровой охранной зоны ЛЭП, высокое дерево, падая, макушкой все-таки задело ЛЭП 110 кВ. Отключились две подстанции — Радищево и Большие Уки. В результате, в крупных селах Большие Уки, Верхние Уки, Белогривка и еще в нескольких небольших деревнях жители остались без света.

Специалистам-энергетикам удалось восстановить электроснабжение в течение часа. Личность нарушителя уже установлена.

В компании «Россети Сибирь» еще раз подчеркивают, что ни в коем случае нельзя заготавливать древесину на участках, расположенных в охранных зонах ЛЭП, либо примыкающих к ним.

Также недопустимо, например, использовать опоры в качестве «якорей» при вытягивании застрявшего транспорта. Все это грозит нарушением электроснабжения, жизни и здоровью людей.

В «Россети Сибирь» действует бесплатная «горячая линия» единого контакт-центра компании — 8−800−1000−380.
По этому номеру телефона можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.

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