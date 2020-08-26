Сибиряки дышат самым плохим воздухом

Москва и Подмосковье покинули топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта.

Лидерство по загрязненности осталось у Красноярского края, пишет РБК со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Также в лидеры антирейтинга попали Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Предприятия

В регионах с наиболее загрязненным воздухом располагаются крупнейшие предприятия. Так, в Красноярском крае находятся заводы «Норникеля» Владимира Потанина и UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской, на Кемеровскую область приходится основная доля всей угледобычи в России (здесь добывают уголь СУЭК, «Мечел», Evraz и «Сибантрацит»), а в ХМАО работают нефтехимические предприятия «Газпром нефти», «Сибура» и др.

Предприятия генерируют около трех четвертей всех вредных выбросов, остальное производят автомобили, пишет bfm.ru.

Цифры

На одного жителя России пришлось в среднем около 155 килограммов вредных выбросов в год — эта цифра колеблется от 23 килограммов до 1,6 тонны в зависимости от региона.