Сибиряки отдохнули в кафе и ресторанах на 46 млн СберСпасибо

Чаще всего бонусами платят в кафе и ресторанах в Новосибирской области — доля трат составляет 30% от всех бонусов. Также в лидерах Республика Алтай (26%) и Алтайский край (24%).
В Кемеровской и Томской областях со СберСпасибо чаще ходят за одеждой и обувью. В Омской области — заправляют автомобили. А в Красноярском крае — приобретают товары в аптеках и оптиках.
При этом крупнейшие чеки с использованием бонусов связаны с покупкой техники — больше 140 тысяч на покупке оборудования сэкономил, используя бонусы, житель Красноярского края, 128 тысяч — Новосибирской области.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбера:
В этом году для наших клиентов мы сделали программу лояльности СберСпасибо еще выгоднее. Неизменным остаётся одно — сибиряки, как и прежде могут копить бонусы на крупные покупки, использовать их для снижения чека своих повседневных расходов, высвобождая часть средств на другие нужды.
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