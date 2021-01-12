Сибиряки почувствовали мощное монгольское землетрясение

В Монголии в 34 км от населенного пункта Турт произошло землетрясение силой 8,7 балла. Его почувствовали жители и нескольких сибирских регионов.

В Красноярском крае землетрясение ощущалось до 3 баллов, в Иркутске — до 5 баллов, также подземные толчки почувствовали в Туве, пишет «Интерфакс». Нигде, по предварительным данным МЧС, разрушений и пострадавших нет.

Жители Иркутской области сняли видео — в жилых помещениях трясется мебель и люстры.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов осмотреть жилье и социальные объекты для выявления возможных последствий мощного землетрясения.

Всего в Монголии на озере Хубсугул сейсмологи зафиксировали уже семь афтершоков. Первый произошел 12 января в 05:32 (магнитуда составила 6.8).

Последующие толчки, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, произошли в 06:02, 06:44, 07:02, 07:13, 07:23, 07:34, 08:07. Интенсивность этих землетрясений от 7 до 5 баллов, магнитуда от 5.3 до 3.9, уточнил irk.ru.