Сибиряки пожертвовали более 430 тысяч рублей на проекты социальных предпринимателей

Благотворительный сервис Tele2 работает в России с декабря 2016 года. По итогам первого полугодия 2018 года оператор отмечает рост активности абонентов в пользовании этим сервисом. В январе-июне пользователи из разных регионов страны перечислили в фонд более 3,3 млн рублей — это вдвое больше, чем в первом полугодии 2017 года.

В первом полугодии 2018 года девять тысяч клиентов оператора из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакасии и Тывы перечислили в Фонд более 430 000 рублей. Наибольшая сумма пожертвований на поддержку проектов в сфере детства была собрана в марте — 82 тысячи рублей. Наиболее популярен сервис был в Кемеровской области, где им воспользовались более 2800 абонентов Tele2. Самыми щедрыми жертвователями оказались красноярцы: каждый пользователь благотворительного сервиса из Красноярского края перечислял в среднем 62 рубля.

Благотворительный сервис Tele2 можно подключить через USSD-команду: абонентам оператора необходимо набрать *453# и нажать «Вызов». Подключив сервис, подписчики перечисляют в пользу фонда определенную сумму (от 1 до 10 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Самым популярным в Сибири вариантом в первом полугодии было ежедневное перечисление 5 рублей. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#. Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».

Средства, которые поступают в фонд «Навстречу переменам» через благотворительный сервис Tele2, направляются на поддержку лучших проектов, реализуемых социальными предпринимателями России для улучшения жизни детей разного возраста, социального статуса, уровня развития и состояния здоровья. Эти проекты фонд ежегодно отбирает в рамках специального конкурса, который проходит в несколько этапов. Кроме организационной и консультационной поддержки, победители конкурса получают гранты в размере 1,2 млн рублей, которые идут на развитие проектов. За пять лет работы Фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков.

Евгения Телицына,

исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»: