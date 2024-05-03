Сибиряки увидели в небе полярное сияние

Причина появления авроры — сильнейшая магнитная буря.

Буря может продолжаться еще несколько суток. После этого магнитосфера должна постепенно успокоиться.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Те, кто в детстве мечтал увидеть его воочию и не проживал на Севере, вполне возможно полюбуются им в других широтах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале