Сибиряки в разгар пандемии вывалили на улицы жарить шашлыки

Днем 11 апреля индекс самоизоляции в Новосибирске значительно превышал среднероссийский показатель и составлял 3,4 балла. Для сравнения, в Москве он составляет 3,7 балла.
Но в топе городов-миллионников в оранжевой зоне оказался именно Новосибирск с наименьшим индексом самоизоляции по стране. Следующий уровень — красный.
«Припарковать автомобиль у Заельцовского парка невозможно. Все места заняты. Люди выходят из машин с мангалами и прячутся среди деревьев. Ни одного сотрудника полиции на квадратный километр. Штрафовать нарушителей просто некому», — передает корреспондент издания.
По данным оперштаба, на 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавируса за последние сутки. Заболели пять женщин и двое мужчин. Общий итог — 28 заболевших.
Что происходит в Барнауле
11 апреля индекс самоизоляции в Барнауле был чуть выше, чем в соседнем Новосибирске — 3,5. Это значит, что на улице было много людей.