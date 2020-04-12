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Жизнь

Сибиряки в разгар пандемии вывалили на улицы жарить шашлыки

11 апреля жители Новосибирска вопреки запретам решили выйти на улицы. Портал НДН. инфо сообщает, что на парковках городских парков и скверов не было свободных мест.

Шашлык.
Шашлык.
altapress.ru

Днем 11 апреля индекс самоизоляции в Новосибирске значительно превышал среднероссийский показатель и составлял 3,4 балла. Для сравнения, в Москве он составляет 3,7 балла.

Но в топе городов-миллионников в оранжевой зоне оказался именно Новосибирск с наименьшим индексом самоизоляции по стране. Следующий уровень — красный.

«Припарковать автомобиль у Заельцовского парка невозможно. Все места заняты. Люди выходят из машин с мангалами и прячутся среди деревьев. Ни одного сотрудника полиции на квадратный километр. Штрафовать нарушителей просто некому», — передает корреспондент издания.

По данным оперштаба, на 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавируса за последние сутки. Заболели пять женщин и двое мужчин. Общий итог — 28 заболевших.

Что происходит в Барнауле

11 апреля индекс самоизоляции в Барнауле был чуть выше, чем в соседнем Новосибирске — 3,5. Это значит, что на улице было много людей.

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