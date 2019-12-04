Сибиряки выкладывают в сеть фото северного сияния

В Норильске и Дудинке (Красноярский край) настала полярная ночь. Она приходит с началом календарной зимы и заканчивается через 45 дней.

Но в небе засверкало северное сияние.

Чаще всего это природное явление можно заметить весной и осенью. Однако иногда его снимают и зимой, с наступлением полярной ночи. Небо окрашивается в зеленоватые цвета с небольшими красными вкраплениями, пишет enisey.tv.

«Только ради одной такой полярной ночи стоит сгонять в Норильск. Нереально красиво», — пишут жители Норильска.

Северное сияние (Aurora Borealis) — свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра, рассказывает Тайга.инфо.