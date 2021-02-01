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Жизнь

Сибиряку грозит до 5 лет лишения свободы за появление на нескольких акциях протеста

В Красноярске задержали 30-летнего мужчину за неоднократное появление на несогласованных митингах, сообщает Babr24.

Задержание активиста. Красноярск.
Задержание активиста. Красноярск.
кадр из видео.

Красноярца с августа по октябрь 2020 года трижды наказывали за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

«Его штрафовали на 10 тысяч рублей и арестовывали на 10 суток. 23 января он снова принял участие в несанкционированном митинге», — отмечает издание.

После этого мужчину задержали силовики, изваляв при этом в сугробе.

«На этот раз красноярцу грозит уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил организации и проведения митингов», — рассказали изданию в региональном МВД.

Мужчину задержали, в ближайшее время изберут меру пресечения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В доме активиста провели обыск — полицейские изъяли два жестких диска и шесть мобильных телефонов.

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