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Жизнь

Сибиряку грозит до пяти лет за полет кота, нагадившего в постель на пятом этаже

В Кемеровской области жителя Новокузнецка будут судить за жестокое обращение с котом, сообщает региональная прокуратура.

Кот.
Кот.
altapress.ru

Инцидент произошел в апреле. Мужчина в присутствии 13-летней дочери выкинул маленького хищника в окно с пятого этажа.

«Находился дома в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть на кровати, но обнаружил, что домашний кот ее замарал. Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: „Найду, сразу убью“», — рассказали в ведомстве.

После мужчина сказал девочке, чтобы она спустилась вниз и забрала кота.

Домашний питомец выжил, однако у него обнаружили серьезные травмы, поэтому его решили усыпить.

Сибиряк признал вину, отметив, что хотел проучить кота. Мужчине предъявили обвинение за «жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего».

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.

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