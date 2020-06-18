Сибиряку грозит до пяти лет за полет кота, нагадившего в постель на пятом этаже

Инцидент произошел в апреле. Мужчина в присутствии 13-летней дочери выкинул маленького хищника в окно с пятого этажа.
«Находился дома в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть на кровати, но обнаружил, что домашний кот ее замарал. Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: „Найду, сразу убью“», — рассказали в ведомстве.
После мужчина сказал девочке, чтобы она спустилась вниз и забрала кота.
Домашний питомец выжил, однако у него обнаружили серьезные травмы, поэтому его решили усыпить.
Сибиряк признал вину, отметив, что хотел проучить кота. Мужчине предъявили обвинение за «жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего».
Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.