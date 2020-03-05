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Жизнь

Сибиряку, заявившему о массовом перезахоронении в мешках, угрожают «отправить на кладбище»

Иркутский активист Сергей Королев, рассказавший о том, что вместо перезахоронения кладбища подрядчик перекопал землю и сбросил все тела в общую могилу, пожаловался на угрозы, сообщает «Сибирь.Реалии».

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам активиста из поселка Шумский, угрозы поступают от предпринимателя и его родственников. Он написал заявление в прокуратуру.

Королев рассказал, что жители поселка возмущены кощунством местной администрации, разрешившей подрядчику вместо перезахоронения каждой могилы перекопать землю трактором и захоронить тела в мешках в общей могиле.

«Звонят и неизвестные, сообщают, что мне „не жить“. Пишут и вполне известные мне товарищи <…> Я сегодня специально съездил в город, написал заявление в прокуратуру Нижнеудинска по поводу этих угроз. Заодно узнал интересную вещь — прокуратура закончила проверку и подтвердила, что перезахоронение кладбища в Шумском провели с многочисленными нарушениями», — сообщил Королев.

По его словам, прокуратура подала в Арбитражный суд на расторжение договора о перезахоронении.

По словам местных жителей, работы на кладбище в нарушение норм провели в ноябре и декабре. Глава поселка пояснил, что из-за промерзшего грунта подрядчику пришлось использовать трактор.

Несвоевременное проведение работ по перезахоронению объяснили тем, что заявку на них власти Иркутской области одобрили только к началу ноября, а не летом или в самом начале осени.

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