Сибиряку, заявившему о массовом перезахоронении в мешках, угрожают «отправить на кладбище»

По словам активиста из поселка Шумский, угрозы поступают от предпринимателя и его родственников. Он написал заявление в прокуратуру.

Королев рассказал, что жители поселка возмущены кощунством местной администрации, разрешившей подрядчику вместо перезахоронения каждой могилы перекопать землю трактором и захоронить тела в мешках в общей могиле.

«Звонят и неизвестные, сообщают, что мне „не жить“. Пишут и вполне известные мне товарищи <…> Я сегодня специально съездил в город, написал заявление в прокуратуру Нижнеудинска по поводу этих угроз. Заодно узнал интересную вещь — прокуратура закончила проверку и подтвердила, что перезахоронение кладбища в Шумском провели с многочисленными нарушениями», — сообщил Королев.