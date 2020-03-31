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Жизнь

Сидящий в колонии экс-мэр Владивостока дал советы по самоизоляции

Осужденный на лет 15 лет экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев рассказал, что делать тем, кому сложно находиться в самоизоляции в период пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Колония, колючая проволока.
Колония, колючая проволока.
Ирина Пергаева

Пушкарев отбывает срок в колонии строгого режима в Приморье.

«Мир оказался уязвим, и, как это ни странно, спасти его мы можем, сидя или лежа дома на диване. Но тут выясняется, что заставить себя сидеть дома на диване куда сложнее, чем работать в субботу сверхурочно. Если кому-то из вас это действительно трудно, то вспомните про меня. Уже четвертый год нахожусь в изоляции, и у меня нет выхода в интернет и доставки товаров на дом, а это без преувеличений — весь мир. Ну, теперь буду считать, что таким образом судьба меня оградила от коронавируса», — рассказал Пушкарев.

В 2019 году Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Пушкарев руководил Владивостоком в течение восьми лет. По данным следствия, в 2008—2015 годах он помогал некоторым компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

К примеру, лоббировал собственное предприятие, которое он после избрания главой города переоформил на брата.

Общий ущерб, по данным следствия, превысил миллиард рублей.

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