Сидящий в колонии экс-мэр Владивостока дал советы по самоизоляции

Пушкарев отбывает срок в колонии строгого режима в Приморье.

«Мир оказался уязвим, и, как это ни странно, спасти его мы можем, сидя или лежа дома на диване. Но тут выясняется, что заставить себя сидеть дома на диване куда сложнее, чем работать в субботу сверхурочно. Если кому-то из вас это действительно трудно, то вспомните про меня. Уже четвертый год нахожусь в изоляции, и у меня нет выхода в интернет и доставки товаров на дом, а это без преувеличений — весь мир. Ну, теперь буду считать, что таким образом судьба меня оградила от коронавируса», — рассказал Пушкарев.