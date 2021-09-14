Сыграли по-крупному: как в Барнауле прошел слет алтайских риэлторов

10 сентября Союз риэлторов Барнаула и Алтая провел традиционный слет. Владельцы и сотрудники нескольких агентств собрались вместе, чтобы сыграть в спортивные игры, зарядиться позитивным настроением на грядущий сезон и отлично провести время.

На слете собрались члены Союза риэлторов Барнаула, Бийска, Белокурихи и Республики Алтай, а также их партнеры.

В этом году спортивное состязание прошло в шестой раз. Участники очень весело провели время. Они поделились на команды, и каждая сыграла в хоккей и волейбол с гигантскими мячами и клюшками, попрыгала на «банане» и пробежалась в «колесе».

И, конечно, было общение и поддержка от наших партнеров — представителей банков, застройщиков, страховых компаний.

На грядущий год у Союза риэлторов Барнаула и Алтая много планов. Сентябрь начнется с расширения партнерской сети, вступления еще четырех агентств недвижимости.

Лариса Мельситова,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

— Мы не случайно проводим слет именно в начале осени. Сентябрь — это месяц накопления энергии для рывка, потому что впереди у нас горячая пора. Также мы продолжаем укреплять партнерские объединения, развивать нашу профессию, цивилизованный рынок недвижимости. Для этого мы будем проводить круглые столы, бизнес-завтраки и другие мероприятия, которые помогут нам находить пути решения даже самых сложных задач.

Марина Ракина, как один из бывших президентов Союза риэлторов, вспоминает, что традиция спортслета началась с зарницы, в которую каждый играл в своем детстве.

Марина Ракина. Фото Дмитрия Лямзина.

Марина Ракина, руководитель проекта корпоративного развития компании «Проспект Недвижимость», председатель комитате по предпринимательству и строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Изначально слет был придуман нашей командой. Я вспомнила детство, когда в сентябре мы всей школой выезжали на турслет. Как нас это сплачивало, объединяло! Поэтому основная задача слета — чтобы коллеги из разных компаний познакомились и знали друг друга в лицо. Спортивное соревнование как раз выполняет эту задачу.

Важность объединения внутри Союза подчеркивают и участники слета. Для них это идеальная возможность провести время с коллегами и партнерами в неформальной обстановке. А как все знают, зачастую самые важные вопросы решаются именно в непринужденной атмосфере без галстуков.

Оксана Карпец. Фото Дмитрия Лямзина.

Оксана Карпец,

директор агентства «Классика недвижимости»:

— Все сотрудники нашего агентства на спорте, поэтому мы не упустили возможность принять участие в слете на свежем воздухе и даже выступили в качестве организаторов. Здесь всегда царит невероятно дружественная атмосфера, все друг друга поддерживают — это действительно заряжает и подбадривает на будущие подвиги.

Безусловно, слет — не единственное мероприятие для участников Союза риэлторов Барнаула и Алтая. Ежегодно он проводит множество событий, которые позволяют риэлторам повысить свой профессиональный уровень.

Алексей Евсюков. Фото Дмитрия Лямзина.

Алексей Евсюков,

руководитель агентства недвижимости «Зима-Лето»:

— Наша компания недавно вступила в Союз. Нам все интересно, мы участвуем во всех мероприятиях. Недавно ездили в Новосибирск на встречу с коллегами из местной ассоциации. Также посетили мастер-класс известного бизнес-тренера Максима Левченко. Мы очень заинтересованы в такой «прокачке». Сотрудничество с Союзом привлекает нас общением с настоящими профи из сферы недвижимости, а также возможностью обмена опытом по ведению бизнес-процессов.

Представитель Кадастровой палаты Светлана Фролкова отметила, что у Союза очень важная миссия — избавить людей от страхов, что во время сделки тебя могут «кинуть», обмануть, и своей качественной работой уменьшить количество «черных» риэлторов.

Светлана Фролкова. Фото Дмитрия Лямзина.

Светлана Фролкова, заместитель начальника межрайонного барнаульского отдела Кадастровой палаты Алтайского края, независимый член Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

— Сегодня все госорганы борются за то, чтобы нашим гражданам предоставлялись только качественные услуги. Чем грамотнее будут поданы необходимые для сделки документы, тем быстрее будет проведен кадастровый учет. Поэтому мы постоянно проводим для риэлторов обучающие семинары и встречаемся с ними на неформальных встречах, улучшая тем самым наши партнерские отношения.

Все участники слета получили призы и подарки от партнеров, а также позитивно настроились на старт жаркого сезона. А это значит, что жителям края и Республики будет еще приятнее совершать сделки по недвижимости.