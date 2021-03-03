«Сил нет»: бывшая жена Андрея Аршавина всерьез заговорила о смерти

Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию из-за острого панкреатита. После операции она пробыла в коме четыре дня, сообщает «Рамблер».

Алиса Аршавина уже больше года страдает от тяжелой болезни.

В 2020-м у женщины диагностировали аутоиммунный некроз. Недуг привел к тому, что ее лицо оказалось обезображено, а нос и челюсть разрушены.

Аршавина перенесла две очень тяжелые операции. В результате хирургического вмешательства врачам удалось спасти ее жизнь.

Не так давно мать троих детей снова попала в больницу. Она была госпитализирована из-за острого панкреатита. Врачи ввели экс-супругу спортсмена в кому.

Аршавина была без сознания четыре дня. Сейчас она восстанавливается после операции, но чувствует себя очень плохо.

«Сил нет, умираю», — цитирует женщину портал StarHit.

С бывшим мужем, от которого у Алисы есть общая дочь, она не общается.