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3 марта
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Жизнь

«Сил нет»: бывшая жена Андрея Аршавина всерьез заговорила о смерти

Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию из-за острого панкреатита. После операции она пробыла в коме четыре дня, сообщает «Рамблер».

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
Олег Богданов

Алиса Аршавина уже больше года страдает от тяжелой болезни.

В 2020-м у женщины диагностировали аутоиммунный некроз. Недуг привел к тому, что ее лицо оказалось обезображено, а нос и челюсть разрушены.

Аршавина перенесла две очень тяжелые операции. В результате хирургического вмешательства врачам удалось спасти ее жизнь.

Не так давно мать троих детей снова попала в больницу. Она была госпитализирована из-за острого панкреатита. Врачи ввели экс-супругу спортсмена в кому.

Аршавина была без сознания четыре дня. Сейчас она восстанавливается после операции, но чувствует себя очень плохо.

«Сил нет, умираю», — цитирует женщину портал StarHit.

С бывшим мужем, от которого у Алисы есть общая дочь, она не общается.

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