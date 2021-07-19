«СиЛА» возобновила полеты на Алтай после инцидента с Ан-28

Авиакомпания «СиЛА» возобновила полеты из Томска после инцидента с Ан-28. Ранее перевозчик отменял полеты по нескольким направлениям.

16 июля Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж самолета выжили.

После ЧП «СиЛА» отменила полеты из Томска на ближайшие дни. В пятницу, 16 июля, не состоялся рейс Томск-Каргасок-Новый Васюган, 17 июля — Томск-Барнаул-Белокуриха-Новосибирск, 18 июля — Томск-Горно-Алтайск-Новокузнецк.

19 июля «СиЛА» возобновила полеты из томского аэропорта «Богашево», пишет «Интерфакс» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта. Утром самолет авиакомпании вылетел по маршруту Томск — Абакан.