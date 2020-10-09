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Жизнь

Сильная магнитная буря накроет Алтайский край в конце октября

С 21 по 25 октября в Алтайском крае будут наблюдаться возмущения магнитосферы. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Солнце.
Солнце.
instagram.com/bernardoguardi

25 октября будет пик возмущений — магнитная буря. Судя по школе интенсивности, она будет средней.

«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

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