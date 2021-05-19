Сильная магнитная буря разразится сегодня, 19 мая

Начавшаяся накануне буря продолжит бушевать днем 19 мая 2021 года, а значит ситуация может ухудшиться для людей, чье здоровье зависит от природных условий.
Максимальная буря в магнитосфере Земли ожидается вечером — с 18:00 до полуночи.
Такие явления опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.
Ученые пишут, что во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь, не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.