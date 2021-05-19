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Жизнь

Сильная магнитная буря разразится сегодня, 19 мая

Сильный магнитный шторм прогнозирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. Сила колебаний характеристик магнитного поля не ослабнет в течение дня и составит по прогнозам специалистов 4−5 баллов, а в пиковые значения бури — 6 баллов.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

Начавшаяся накануне буря продолжит бушевать днем 19 мая 2021 года, а значит ситуация может ухудшиться для людей, чье здоровье зависит от природных условий.

Максимальная буря в магнитосфере Земли ожидается вечером — с 18:00 до полуночи.

Такие явления опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Ученые пишут, что во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь, не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

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