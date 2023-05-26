Сильная магнитная буря скоро накроет Землю. Даты мощных геоударов

Даты геоударов для Москвы
Сильная магнитная буря ожидается 2 июня на протяжении всего дня в столице. То же самое будет 16 и 20 июня. Под ночь - около 21:00, шторм начнет утихать.
Даты геоударов для Сибири
Сибирякам повезло больше, 2 июня магнитная буря утихнет уже в 15:00. Но 15 июня начнется еще одна в это же время и продлится до середины 16 июня. 19 и 20 июня буря пройдет также, как и 15 и 16 числа.
Как подготовиться к магнитным бурям
Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику.
Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.