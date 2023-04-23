Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Алтае

Из-за возможных сильных ливней и порывов ветра могут нарушиться энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 регионах России, включая Алтай. Об этом сообщают РИА Новости.

Исследовательский институт ВНИИ ГОСЧ предупреждает, что на неделе с 24 по 30 апреля ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 30 м/с в 11 регионах страны.

В связи с погодными условиями возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения — энергоснабжение и транспортное сообщение.

В зоне риска населенные пункты Республика Алтай, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ.

Действительно, сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует неблагоприятные условия на неделе с 24 по 30 апреля. Почти всю неделю в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются дожди и понижение температуры.